В День памяти жертв блокады в Петербурге будут читать имена погибших

Имена жителей Ленинграда, погибших в годы блокады, прозвучат 8 сентября в городских учреждениях культуры и в домах, где жили жертвы. Инициатором первых чтений подобного рода в Петербурге стал «Комитет 8 сентября» во главе с историком Львом Лурье. Чтения начнутся в полдень и будут продолжаться весь день.

«Почему мы считаем, что так важно прочитать на самых разных площадках – от Эрмитажа до обычных школ – поминальные списки? Это момент объединения всех со всеми вокруг нашего прошлого, когда все равны перед огромной трагедией, сопоставимой с холокостом, – рассказывает руководитель проекта Анастасия Принцева. – Когда ты называешь имя такого же, как ты, человека, поминаешь его, происходит, казалось бы, очень маленькое, но очень важное событие. И поскольку у нас традиционно с памятью обращаются крайне небрежно и до сих пор нет полных списков погибших, мы делаем то, что должно быть сделано, – отдаём дань ленинградцам».

Сделать День памяти жертв блокады «народным петербургским ритуалом», в процессе которого необходимо в идеале упомянуть всех погибших, – в квартирах, на улицах, подо льдом на Дороге жизни — предлагает идеолог Дня памяти Лев Лурье.

«Нет ни одного города в мире, который перенес бы большую трагедию, чем ленинградская блокада. Но в отличие от Лондона, Варшавы, Дрездена мы забываем своих мертвецов. О них напоминает нам только скорбное пространство Пискаревки», – поясняет он.

Среди площадок, которые примут участие в проекте, – Эрмитаж, сад Фонтанного дома, Дом журналиста, Русский музей, дворы Капеллы, Дом радио, Большая хоральная синагога, Театр «Балтийский дом». Кроме того, горожан призывают самим организовывать чтения у себя во дворах и в организациях — для этого нужно зарегистрироваться. Подробности — на сайте проекта: https://www.leningrad1941.ru/ Там же размещен полный список площадок-участниц и часы чтений.