Три здания в Петербурге признали объектами наследия регионального значения

В Петербурге появились три новых объекта культурного наследия регионального значения. Как следует из распоряжений КГИОП, опубликованных 24 августа, такой статус получили особняк В. И. Турчаниновой на Среднем проспекте Васильевского острова, а также Придворно-прачечный дом и Новый придворно-служительский дом на ул. Чайковского.

Двухэтажный каменный особняк на Среднем проспекте В. О. был построен в первой четверти 19-го века и затем несколько раз перестраивался. До 2010 года в нем располагался политехнический колледж городского хозяйства. В 2018-м был передан компании «Центр АТР-Сайгон» на условиях концессии. Здание должны приспособить под трёхзвёздочную гостиницу.

Придворно-прачечный дом и Новый придворно-служительский дом на улице Чайковского, построенные в конце 18-го века, ранее входили в перечень культурных объектов регионального значения как единый «Комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе». Их двор, украшенный мозаиками мастерской Малой академии художеств, известен как «Мозаичный дворик».