Полузащитника «Зенита» Нобоа прооперировали в Барселоне. Ему придется восстанавливаться еще полгода

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа перенес операцию после травмы передней крестообразной связки, полученной в матче с «Уралом».

Как сообщает 24 августа пресс-служба сине-бело-голубых, операция прошла успешно. В ближайшие две недели футболист будет проходить реабилитацию в Барселоне, а затем вернется в Петербург. «Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев», – уточнили в «Зените».

Напомним, Кристиан Нобоа порвал крестообразные связки 19 августа в матче 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала». Это одна из самых тяжелых травм в профессиональном спорте. Восстановление длится от 6 до 9 месяцев. Например, два других футболиста «Зенита», порвавших крестообразные связки еще в марте, – нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана – все еще продолжают восстанавливаться.