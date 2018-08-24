Экологическая организация из США признана «угрозой конституционному строю России»

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность на территории России Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Pacific Environment; США). Об этом сообщается 24 августа на сайте ведомства.

«Установлено, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», – говорится в заявлении прокуратуры. Информация о решении уже направлена в Минюст, который должен официально включить организацию в список нежелательных. Отметим, это первая экологическая организация, которая удостоилась такой чести.

Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов борется с ухудшением климата, загрязнением воздуха, пластиковым мусором и тому подобными проблемами. Она финансирует небольшие экологические организации по всему миру, проводит обучающие семинары для экологов. В России американский центр сотрудничал с Межрегиональным общественным экологическим фондом «ИСАР-СИБИРЬ», Иркутской региональной общественной организацией «Байкальская экологическая волна», Алтайской краевой общественной организацией «Геблеровское экологическое общество». Все они уже включены в список иноагентов.

Напомним, в перечень Минюста сейчас входят 14 нежелательных организаций, в том числе «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, румынский Черноморский фонд регионального сотрудничества, Европейская платформа за демократические выборы и другие.