Полицейский «Патриот» взял пример с башкирского динозавра и тоже сгорел на работе. Водитель успел выскочить из салона

Полицейский УАЗ на юго-западе Петербурга привлек внимание прохожих эффектным самоуничтожением. Он, кажется, взял пример с «уставшего» на работе динозавра в башкирском парке аттракционов и сгорел просто так, «ни с того ни с сего».

Как сообщают очевидцы в соцсетях, вечером 24 августа «Патриот» с полицейской цветографией загорелся при проезде по улице Партизана Германа. Пламя выбилось из задней части и охватило весь автомобиль.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» уточнили, что возгорание произошло по техническим причинам, водитель почувствовал посторонний запах, остановился и успел выйти из салона.

В башкирском городе Сибай примерно по тому же сценарию, описанному очевидцами выражением «ни с того ни с сего», сгорел динозавр – один из экспонатов в детском парке аттракционов. К приезду спасателей от развлечения остался один каркас. «Патриоту» из Петербурга повезло больше, у него уцелел передний бампер.