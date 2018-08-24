Новое видео с пытками в ярославской колонии стало ещё одним уголовным делом

Новое видео с издевательствами над заключёнными в ярославской исправительной колонии №1 стало поводом для ещё одного производства в отношении сотрудников ФСИН. Об этом рассказали в Следственном комитете России 24 августа.

«При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств», — пояснили в ведомстве.

Новые материалы объединили в одно производство с уголовным делом о пытках заключённого Евгения Макарова.

Накануне «Новая газета» опубликовала второй ролик с пытками из ярославской ИК. На видео сотрудники учреждения бьют руками и дубинками четверых заключённых. Предыдущий сюжет из этой же колонии показал издевательства над осуждённым Евгением Макаровым. После распространения кадров в СМИ арестовали 12 предполагаемых участников избиений. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о происходящем.