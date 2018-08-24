Перед падением с моста автобус с пенсионерами в Финляндии столкнулся с пятью машинами

Рухнувший на железную дорогу автобус в Куопио перед тем, как вылететь за ограждение моста, столкнулся с пятью легковыми автомобилями, сообщили 24 августа в полиции Финляндии. В результате столкновений пострадали пассажиры трёх машин.

Причиной смертельной аварии стал, по предварительным данным, отказ тормозов.

«По словам водителя автобуса, тормоза заклинили, и поэтому он потерял управление. Автобус вылетел с дороги в направлении движения вправо и приземлился боком на железнодорожные пути», – рассказали в полиции.

Трагедия произошла в 14:50. По предварительной информации, в автобусе были 20 пассажиров, четверо из них скончались, ещё четверо получили тяжёлые ранения. Пострадал также и 51-летний водитель, остальные пассажиры тоже были госпитализированы.

«Все пассажиры автобуса — финские пенсионеры, живущие в Финляндии», – говорится в сообщении ведомства. Группа направлялась в отель города Куопио.

Родственникам и близким погибших и раненых оказывают психологическую помощь, открыта горячая линия. Движение по трассе и железной дороге на месте аварии перекрыто, ведутся работы по ликвидации последствий ДТП. Пассажиров поездов на участке Суоненйоки — Куопио возят автобусами.