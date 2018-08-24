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24.08.2018 18:01
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«Фонтанка» за 60 секунд – 20 августа - 26 августа

На прошедшей неделе все с удивлением следили за курсом рубля, который в четверг рухнул до минимальной отметки с начала года, но уже к выходным злоключения российской валюты, кажется, подошли к концу. Курсы ЦБ на выходные: доллар -  67,79 евро  – 78,4. Однако некоторые, например, биржевой аналитик Степан Демура, считают, что это лишь затишье перед бурей, и стоит готовиться к доллару по 75 после новых санкций. 

Всю неделю обсуждали помощника Владимира Путина Андрея Белоусова, предложившего изъять у 14 компаний сверхдоходы на 513,7 миллиардов рублей и пригласившего владельцев этих предприятий к себе на беседу. По словам, Белоусова, бизнесмены и власть «кажется, договорились», и компании готовы скинуться на исполнение майских указов президента. 

Раскошелиться придется и простым гражданам, предупреждают независимые АЗС, прогнозируя 10% повышение цен на бензин. 

Впрочем,  ужиматься россиянам не привыкать – весь год средний чек петербуржца снижался, упав до 600-700 рублей. 

К криминальным новостям. 22 августа офис петербургского метрополитена обыскали в рамках дела об особо крупном мошенничестве. Следователи считают, что  24 миллиона рублей оказались похищены при заключении госконтрактов. 

Вслед за метрополитеном с обысками пришли и на предприятие «Калашникова», менеджеров которого подозревают в хищениях при госконтрактах с метрополитеном.

«Калашников» на минувшей неделе  отметился еще тем, что анонсировал российского конкурента Tesla на базе «Москвича». Как тебе такое, Илон Маск? 

Ни недели не обходится теперь и без наказаний за мемы и репосты. На этот раз не повезло петербуржцу Эдуарду Никитину, которого теперь судят за репост шуток про ватников. 

Вместо мемов в интернете и дискуссий в комментариях, за которые могут и посадить, лучше насладиться редким видом с Московских триумфальных ворот, которые открыли впервые за 15 лет. 

В городе помимо старинных памятников архитектуры есть и новые объекты. На этой неделе городские власти показали как будет выглядеть трасса ВСД. 

Правда, проектировщики ВСД пока не определились – будет переправа через Неву надводной или подводной. 

Ну, и к новостям погоды: эта неделя заканчивается дождями, которые стоит ожидать в субботу и воскресенье. 

«Фонтанка», впрочем, знает, чем заняться в городе, чтобы переждать непогоду. 

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