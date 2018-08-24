Топ-участник петербургского «Дизельгейта» арестован. Главного снабженца метро обвиняют в хищении 32 млн

Главный снабженец петербургского метрополитена Денис Руденко арестован по обвинению в мошенничестве. Ему вменяют хищение 32 млн рублей на госзакупках.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из Куйбышевского райсуда, 24 августа следствие попросило отправить в СИЗО Руденко, который предположительно причастен к поставке контрафактных охлаждающих установок для стратегически важных дизель-генераторов.

Уголовное дело касается контракта 2015 года на замену установок стоимостью 32 млн рублей. Его заключили с компанией «Дизельзипсервис», а она, в свою очередь, взяла на субподряд производственное объединение «Дизель-энерго». Гендиректор этого объединения Алексей Лазарев тоже привлечен по делу, Куйбышевский суд отпустил его под залог 2 млн рублей.

Руденко против своего ареста возражал и показания Лазарева о «дележе» бюджетных денег отрицает. Судья Андрей Дондик отправил топ-менеджера метро под стражу до 25 сентября.

Кроме Руденко и Лазарева, в деле упомянуты неустановленные лица. Но к руководству петербургского метрополитена Следственный комитет подбираться не будет. Он уверен, что близкие к Владимиру Гарюгину сотрудники были введены в заблуждение, когда визировали финансовые документы по спорному контракту.

По версии следствия, вместо охлаждающих установок нужной спецификации обвиняемые поставили подземке агрегаты, которые не могут быть использованы на дизель-генераторах. А именно они в экстренных случаях должны бесперебойно снабжать метрополитен электроэнергией. Если верить следствию, подземка обязана заменить контрафакт, то есть провести новый конкурс. Но Руденко утверждает, что установки работоспособны и за 2,5 года нареканий к ним не возникло, поэтому не вполне ясно, из чего следствие сделало вывод о нанесенном ущербе.