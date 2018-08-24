Где в Петербурге строится теплое жилье

Чтобы коварная петербургская погода не портила настроение и здоровье, нужно грамотно выбирать квартиру и район, в котором планируете поселиться

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Петербургом восхищаются так же часто, как ругают его непредсказуемый климат. А поводов для недовольства хватает: пасмурно, высокая влажность, ветер, частые дожди. Как выбрать и создать погоду в доме расскажем на примере ЖК «Образцовый квартал 3», который строится в Пушкинской районе Петербурга.

Малоэтажный ЖК от компании ООО «Терминал-Ресурс» возводится в рамках проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». Добраться в любую точку города отсюда можно легко и быстро по Петербургскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту, кольцевой автодороге и ЗСД. До метро «Московская» на общественном транспорте ехать всего 15-20 минут.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

У каждого ЖК, возводимого в рамках проекта, есть свои особенности. Комплекс «Образцовый квартал 3», например, можно назвать теплым во всех отношениях.

Камин в большом городе

Хотите, чтобы в плохую погоду дома было не только тепло, но и очень уютно? Застройщик об этом подумал и в «Образцовом квартале 3» на самом верхнем, четвертом, этаже предусмотрел места для установки камина. Опция для городской застройки уникальная и есть далеко не в каждом доме. В осенние и зимние вечера можно зажечь в камине огонь, слушать потрескивание дров и любоваться пламенем, расположившись в удобном кресле с чашкой ароматного чая или кофе. Или собрать семью и провести незабываемый вечер. Только представьте, какую волшебную атмосферу праздника создаст камин в новогоднюю ночь и Рождество!

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Кстати, про Новый год. ЖК «Образцовый квартал 3» строится с опережением сроков и к концу года его планируют ввести в эксплуатацию. А пока в этом теплом комплексе еще действуют специальные летние цены*, купить квартиру можно с беспроцентной рассрочкой от застройщика до сдачи дома.

Грамотный подход

В «Образцовом квартале 3» запроектированы эркеры – объемный остекленный выступ части комнаты за фасад здания. Застройщик – компания «Терминал-Ресурс», использовала этот архитектурный прием не только для того, чтобы увеличить полезную площадь комнаты, но и сделать ее светлее, что особенно важно в короткие осенние и зимние дни.

«Но разве от больших окон не будет тянуть холодом?», – спросите вы. В ЖК «Образцовый квартал 3» тепло даже в сильные морозы. Потому что система отопления квартир в доме выполнена по технологии «теплый водяной пол» финской компании Uponor.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В каждой комнате установлены терморегуляторы, с помощью которых жильцы смогут контролировать температуру в помещении. В детской комнате можно сделать потеплее, а на кухне и в гостиной – прохладнее. Семейные пары с детьми эту особенность уже оценили (такая же система отопления используется в первых двух «Образцовых кварталах»), а рачительных хозяев порадует возможность сэкономить. Дело в том, что «теплый водяной пол» не только создает комфортную среду проживания, но и позволяет снизить коммунальные платежи.

В комплексе предусмотрено всего 168 квартир, среди которых принципиально нет студий. Жильцы будут знать соседей по именам, чаще общаться и улыбаться. Как ни крути, а по-настоящему тепло в доме становится только тогда, когда там царит теплая и душевная атмосфера.

*Сроки предложения: c 01.06.2018 по 31.08.2018г. Количество квартир ограничено. Организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. 719-19-19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya