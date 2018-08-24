В финском Куопио автобус упал с моста на железнодорожные пути, четыре человека погибли
В городе Куопио на юго-востоке Финляндии пассажирский автобус рухнул через ограждение моста на железнодорожные пути, сообщает полиция Финляндии. По последним данным, четверо погибли, 20 человек госпитализированы, из них по меньшей мере двое – в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл около 15 часов 24 августа на шоссе №5. По данным местных СМИ, этот автобус выполнял заказной рейс.
По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Высота падения, как пишет Ilta-Sanomat, составила примерно 10 метров. Работа спасателей была затруднена, потому что автобус оказался практически между скалами.
Поезда на участке Суоненйоки — Куопио заменены автобусами.
Kemin Liikenteestä vahvistetaan, että bussi oli heidän. Bussi oli lähtenyt tänään Kemistä, ja kyseessä oli ryhmämatka. #kuopio pic.twitter.com/R0V7QMdeuy— STT uutiset (@STTuutiset) 24 августа 2018 г.
Bussi putosi sillalta rautatielle Kuopiossa – neljä ihmistä kuollut #onnettomuus #kuopio #bussiturma #liikenne https://t.co/CbciMATsKS— Suomenmaa (@suomenmaa) 24 августа 2018 г.
Surunvalittelut Kuopion-turman uhreille ja näiden läheisille puhemieheltä sekä pääministeriltä #surunvalittelu #kuopio #bussiturma #sipilä #berner https://t.co/bN0h8o1kXr— Suomenmaa (@suomenmaa) 24 августа 2018 г.
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