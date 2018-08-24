В финском Куопио автобус упал с моста на железнодорожные пути, четыре человека погибли

В городе Куопио на юго-востоке Финляндии пассажирский автобус рухнул через ограждение моста на железнодорожные пути, сообщает полиция Финляндии. По последним данным, четверо погибли, 20 человек госпитализированы, из них по меньшей мере двое – в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл около 15 часов 24 августа на шоссе №5. По данным местных СМИ, этот автобус выполнял заказной рейс.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Высота падения, как пишет Ilta-Sanomat, составила примерно 10 метров. Работа спасателей была затруднена, потому что автобус оказался практически между скалами.

Поезда на участке Суоненйоки — Куопио заменены автобусами.