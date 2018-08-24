Сервис «Билетбери» попросил Ростуризм помочь расплатиться за болгарские чартеры

Сервис «Билетбери», продающий чартерные рейсы в Болгарию, прокомментировал проблему с аннулированием заказов. Как следует из письма организации в Ростуризм от 24 августа (копия есть в распоряжении «Фонтанки»), причиной стали его разногласия с болгарским туроператором «НОЙ ТРАВЕЛ ООД» по оплате билетов авиакомпании Bulgaria Air. «С 24 августа все российские граждане, приобретавшие билеты через ООО «Турово», не смогут ими воспользоваться», – говорится в письме.

Ранее агентство clickavia сообщило, что управляющее «Билетбери» ООО «Турово» оказалось неспособным выполнить свои обязательства и аннулирует все заказы. Но «Билетбери» уверяют, что проблема коснулась только болгарского направления (вылеты в Бургас и Варну). Рейсы в итальянские Римини и Тревизо осуществляются по плану.

Как пояснили в «Билетбери», из-за сложной ситуации на болгарском направлении, в частности ухода с рынка российских туроператоров «Матрешка-Тур», «Аврора БГ», «Морская звезда», «Туротдых» и других, она не смогла вовремя рассчитаться за билеты с туроператором «НОЙ ТРАВЕЛ ООД».

Размер долга составляет 216 тыс. евро, или 10% от положенной суммы агентского договора. Компания предложила партнеру погасить остаток за счет депозита, суммы которого хватило бы, чтобы покрыть 2700 билетов с вылетами с 18 августа до 9 сентября. Но тот ответил отказом, хотя договор предусматривал такую возможность. В обращении в Ростуризм «Билетбери» просит содействия в переговорах с «НОЙ ТРАВЕЛ ООД» о реструктуризации задолженности.