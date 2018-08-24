Глава палестинского футбола отстранен на год за призывы сжигать фото и футболки с Месси

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибрил Раджуб был оштрафован и отстранен от посещения матчей на год. Такое решение 24 августа приняла Международная федерация футбола (ФИФА) за разжигание Раджубой ненависти к аргентинскому футболу и призывы сжигать плакаты с футболистом Лионелем Месси в преддверии матча с Израилем.

Штраф составил около 20 тысяч долларов. Эти заявления Раджуб сделал перед товарищеским матчем в Иерусалиме между командами Израиля и Аргентины 9 июня. Позже встречу отменили.

Изначально матч должен был пройти в Хайфе, но позже игру перенесли в Иерусалим. Аргентинцам за это доплатили. Палестина восприняла это решение крайне отрицательно: статус Иерусалима – предмет споров между палестинцами и Израилем. Глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал болельщиков сжигать фото и футболки Лионеля Месси, если Аргентина все-таки прилетит на матч. Дошло до того, что возле тренировочного комплекса «Барселоны» в Испании, где аргентинцы готовились к чемпионату мира, прошли акции протеста: палестинцы принесли запачканные красной краской футболки сборной. Представители национальной команды Аргентины заявили, что семьи футболистов были напуганы такими формами протеста.