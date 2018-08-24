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Общество
24.08.2018 17:12
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«У нас не должно быть места сатанистам». Кадыров пообещал дать миллион на восстановление сгоревшей церкви в Кондопоге

Глава Чечни неожиданно решил прокомментировать поджог деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Карелии. 

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров 24 августа сообщил, что сообщения о поджоге он воспринял «с тревогой и беспокойством». «Храм, являющийся уникальным и бесценным сооружением на севере России, простоял несколько столетий, пока какие-то недоброжелатели России не внушили подростку уничтожить его в пламени пожара», – заявил глава Чечни. Что это за недоброжелатели, он не уточнил. Отметим, Кадыров часто обвиняет внешние силы в российских бедах. Так, по поводу нападения подростков на полицейских в Чечне он говорил, что «мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы». 

«Я считаю необходимым дать оценку поджогу храма в Кондопоге с точки зрения ислама, а не только Уголовного Кодекса России. Так вот,  действия сатанистов  прямо противоречат не только светским законам, но и предписаниям Всевышнего Аллаха и Пророка Мохаммада… Россия – страна верующих в Единого Всевышнего народов. У нас не должно быть места  разным сатанистам», – пишет глава Чечни. И уточняет, что благотворительный фонд РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова перечислит на восстановление храма один миллион рублей. Всего, по оценке Минкульта, на восстановление культового сооружения придется потратить не менее 100 млн рублей.

Справка:

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге вспыхнула утром 10 августа. Предполагаемый поджигатель был найден спустя три дня. Им оказался пятнадцатилетний подросток. При задержании он рассмеялся в лицо полицейским. Ему назначили психиатрическую экспертизу в стационаре. 

Церковь Успения Богородицы находилась на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.

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