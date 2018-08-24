«У нас не должно быть места сатанистам». Кадыров пообещал дать миллион на восстановление сгоревшей церкви в Кондопоге

Глава Чечни неожиданно решил прокомментировать поджог деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Карелии.

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров 24 августа сообщил, что сообщения о поджоге он воспринял «с тревогой и беспокойством». «Храм, являющийся уникальным и бесценным сооружением на севере России, простоял несколько столетий, пока какие-то недоброжелатели России не внушили подростку уничтожить его в пламени пожара», – заявил глава Чечни. Что это за недоброжелатели, он не уточнил. Отметим, Кадыров часто обвиняет внешние силы в российских бедах. Так, по поводу нападения подростков на полицейских в Чечне он говорил, что «мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы».

«Я считаю необходимым дать оценку поджогу храма в Кондопоге с точки зрения ислама, а не только Уголовного Кодекса России. Так вот, действия сатанистов прямо противоречат не только светским законам, но и предписаниям Всевышнего Аллаха и Пророка Мохаммада… Россия – страна верующих в Единого Всевышнего народов. У нас не должно быть места разным сатанистам», – пишет глава Чечни. И уточняет, что благотворительный фонд РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова перечислит на восстановление храма один миллион рублей. Всего, по оценке Минкульта, на восстановление культового сооружения придется потратить не менее 100 млн рублей.