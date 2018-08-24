ВЦИОМ: Рейтинг Путина вновь начал расти

О росте рейтинга президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и кабинета министров сообщает 24 августа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, показатель одобрения деятельности главы государства за последнюю неделю вырос до 64,0%. В конце июня, когда в стране росли цены на бензин, этот показатель составлял 62,5%.

Оценки работы премьер-министра и кабмина за последнюю неделю также выросли – до 31,5% и 37,9% соответственно (с 31,3% и 37,0%).

«В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в течение недели составил 36,9% по среднему значению. Положительная динамика отмечается по показателю доверия Сергею Шойгу (с 14,0% до 15,0%). В ТОП-3 также входит Сергей Лавров (11,5%)», – отметили во ВЦИОМ.

Напомним, что о падении рейтингов российской власти на фоне грядущей пенсионной реформы и росте цен на бензин в середине лета сообщали все социологические службы — и провластные, и независимые. Так, ВЦИОМ фиксировал снижение доверия к Владимиру Путину — правда, отмечал падение втрое меньше, чем по замерам фонда «Общественное мнение». А к началу августа, по данным того же ФОМ, рейтинги руководства страны падать перестали.