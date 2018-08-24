Рамзан в помощь. Похищенному бизнесмену Яковлеву предлагают «чеченский вариант»

Именем Рамзана Кадырова обещано спасение предпринимателю Максиму Яковлеву из плена. Лидер Чечни всесилен на Кавказе, а исполнители много не просят: нужно просто ввести их человека в управление предприятия, имеющего миллиардную выручку.

Коллаж//Интерпол/Пресс-служба Правительства РЫ

«Фонтанке» стали известны подробности дела о похищении Яковлева. Два месяца назад его насильно вывели из отеля в Абхазии. Предприниматель передал в Петербург варианты его выкупа за 200 млн рублей. Когда его партнер Мусса Экзеков отказался, а на родном для него «Полиграфоформлении» не собрали нужную сумму, свои услуги предложили влиятельные выходцы из Чечни.

По факту похищения 20 июня 2018 года Максима Яковлева возбуждены два уголовных дела – в Петербурге и Абхазии. Ни по одному пока нет утешительных новостей. Как писала «Фонтанка», Яковлев написал письма петербургским партнерам с просьбой собрать 200 млн рублей. Но выкуп пока не заплачен.

Одну из записок похищенный адресовал члену совета директоров своего предприятия «Полиграфоформление» (ПОФ), давнему товарищу Олегу Давыдову. Яковлев предложил две схемы передачи выкупа:

«За меня хотят 200 миллионов рублей наличными. Я согласен с этой суммой. Я попросил Муссу найти эту сумму и организовать обмен. Надеюсь, Мусса сможет все организовать. Если вдруг что, то ты – запасной вариант. Деньги на ПОФе есть. Их можно отправить как предоплату за акции ПОФ по 2 доллара по курсу ЦБ».

Мусса – это владелец ТРК «Гранд Каньон» Мусса Экзеков, давний бизнес-партнер Максима Яковлева. По информации «Фонтанки», Экзеков отказался участвовать в выкупе, попросив не впутывать его в это дело.

Последний раз голос Максима Яковлева слышали на предприятии 2 июля 2018 года. Он позвонил в приемную, велел секретарю отыскать Олега Давыдова и повторил просьбу «идти к Муссе». Экзеков отказал повторно.

«Фонтанка» позвонила предпринимателю.

«Мне нечего комментировать», – сказал он.

Совет директоров ПОФа тоже не нашел способ собрать и переправить 200 млн рублей в Абхазию.

В этой патовой ситуации на предприятии появился новый человек. Зовут его Рафаэль Ахметов. По данным СПАРК, это бизнесмен, выходец из Нижнего Новгорода, директор компании «Бабель» (деятельность ресторанов). Ахметова чаще всего видели в обществе Олега Давыдова.

Ахметов предложил родственникам Яковлева гарантированный вариант спасения. Выкуп собирать и переправлять не надо. Надо лишь попросить Рамзана Кадырова. Записать видеообращение, встретиться с «людьми Рамзана Ахматовича, и нет сомнения, что он приложит все усилия, чтобы найти Максима и похитителей». Кадыров был назван последним шансом, но самым верным. Его слово на Кавказе весомо, поэтому хитрить с лидером Чечни абхазские похитители не станут.

Видео действительно было записано. Персонально к Кадырову обратились брат бизнесмена Константин Заремский и его сестра.

«Вы наша последняя надежда, последняя инстанция», – сообщили родственники на камеру.

Через несколько дней совету директоров ПОФ сообщили, что делом Яковлева будто бы занялся замглавы МВД Чечни генерал Апты Алаудинов. Для соблюдения формальностей требовалась малость – встретиться родственникам похищенного лично с Алаудиновым.

По данным «Фонтанки», в начале августа несколько раз встречу предлагали жене бизнесмена Александре Яковлевой. Она не стала отрицать этого, но от детальных комментариев отказалась.

«Могу лишь сказать, что я не имела возможности встретиться с Апты Ароновичем, хотя, насколько мне передавали, он приезжал в Петербург 3 августа», – уточнила Александра Яковлева.

Одновременно с проявлением интереса чеченских силовиков к фигуре Максима Яковлева акционерам ПОФ предложили пойти на небольшую реформу топ-менеджмента – сделать Рафаэля Ахметова заместителем генерального директора предприятия. Защиту от варяга партнеры Максима Яковлева пока держат, но согласия среди них уже нет. Некоторые на заседаниях совета директоров уже высказывают мысль: а почему бы и нет?

Рафаэль Ахметов подтвердил «Фонтанке», что именно он предложил идею с видеообращением.

– Люди уже занимаются, и скоро, дай бог, будет результат. Вы же понимаете, что такое Рамзан Ахматович. Если взялся, доведет дело до конца.

- Это каким-то образом согласовано с правоохранительными органами, которые расследуют похищение?

– Обязательно! Приезжал представитель Рамзана Ахматовича, замминистра внутренних дел Чечни, встречался здесь. Все в рамках законодательства, все в рамках правового поля.

- Зачем вы сказали родственникам обращаться к Кадырову и зачем ему это нужно?

– Что значит «зачем»?! Человек пропал! Никто вообще не шевелится, ничего не делает, все на месте стоит. Единственный человек у нас в России – Рамзан Ахматович Кадыров, который ответственно отнесся и как бы согласился помочь и отреагировал на просьбу. И все возможное сейчас делается его людьми. Что за вопросы такие вы задаете. А к кому еще обращаться?

- Но разве Абхазия – это юрисдикция чеченских властей?

– Это Кавказ. И они, кавказцы, могут договориться. Это их менталитет.

- Вы планировали стать заместителем генерального директора «Полиграфоформления»?

– Да, эта информация соответствует действительности. Для планирования, координации дальнейших действий с представителями чеченских властей, правоохранительных органов Петербурга, криминальных структур.

- Криминальных структур?

– Они пытаются сейчас всеми возможными методами «наехать» на «Полиграфоформление» под предлогом поисков Максима Яковлева.

- Но и вы с чеченскими властями занимаетесь тем же, предлагаете себя.

– Никому ничего я не предлагаю. Я пришел и предложил сделать обращение к Рамзану Ахматовичу. Максим Николаевич – мой близкий друг, меня очень волнует его судьба.

- Как долго вы с ним знакомы?

– Около десяти лет.

- А нет ли у представителей Чечни видов на «Полиграфоформление»?

– Ни в коем случае! Представители Рамзана Ахматовича Кадырова при всех встречах, при свидетелях заявляют, что их волнует только судьба Максима Николаевича Яковлева, они готовы заниматься только освобождением. Никаких коммерческих интересов у них нет.

По информации «Фонтанки», последняя попытка ввести Рафаэля Ахметова в управление ПОФ состоялась 16 августа. Совет директоров ее не поддержал.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»