Засор в туалете устраним после оплаты: В Петербурге тестируют новый способ выбивания коммунальных долгов

Отключить газ, свет и перекрыть канализацию недостаточно — теперь с долгами не вызвать даже сантехника или электрика.

Роман Пименов/Интерпресс

Ресурсоснабжающим организациям все завидуют — в их руках мощное оружие — «рубильник». Управляющим компаниям для получения долга приходится изворачиваться в меру своих возможностей и изобретательности. В августе стало известно, что в Выборгском районе тестируют очередной способ сделать жильцам «неожиданно».

Жильцы, которых обслуживает ООО «ЖКС № 1 Выборгского района», рассказали «Фонтанке», что теперь при попытке вызвать сантехника или электрика от управляющей компании даже платно у них сначала интересуются - есть ли задолженности по квартплате. И если долги существуют, то отказывают в предоставлении услуги.

Заместитель генерального директора компании Андрей Мельник рассказал «Фонтанке», что ноу-хау имеет ограничения.

– Если это злостный неплательщик, мы прошли с ним все предупредительные процедуры, то да, мы стараемся ему не оказывать услуги: лампочку поменять, засор какой-то устранить, – добавил руководитель. – Но только если услуги не относятся к общеквартирному имуществу. По всем аварийным ситуациям мы, конечно, выезжаем.

По его словам, на людей это действует и они оплачивают долги. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты ничего незаконного в этом не увидели.

– Я никогда не сталкивалась с таким способом. Но это законно — отказались, и все — например, у них все заняты, – считает Марина Акимова, председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ.

– Исходя из конструкции Жилищного кодекса у собственника есть обязанность оплаты предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Если он не исполняет их, то какие у него права их получать? Ты не заплатил печнику, он не сложил тебе баню на даче. Почему здесь должно быть как-то иначе? – поддержал Александр Локтионов, заведующий отделом развития ГУП ВЦКП.

С другой стороны, у этого метода есть и очевидный способ обхода — тоже абсолютно законный.

– Сантехники и электрики обслуживают собственника в его помещении, и он может пригласить кого угодно, совсем не ЖКС. Унитаз течет, тебе отказали — пошёл и вызвал другого. Что это за наказание? – добавила Акимова.

Более того, управляющей компании может за это и достаться от Государственной жилищной инспекции и прокуратуры, куда вправе обратиться жильцы, которым отказали.

– Если УК напишет в прокуратуру — «примите меры к неплательщикам», то там отпишут – «занимайтесь сами». А когда жилец напишет, реакция будет обратная, – считает председатель «Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин. – У нас такая политика у государства, что крайним становится не гражданин, который не платит, а УК. «Вы взялись за дом, вы и отвечайте — это же ваш бизнес» – так они говорят.

Методы борьбы

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году петербуржцы накопили долгов за коммунальные услуги на 3 млрд рублей. Число должников растет на 10 – 15% в год.

Взыскание долгов начинается с уведомлений. В первую очередь идет живой и автоматический обзвон должников, отправка SMS-сообщений, напоминания, отправленные на электронную почту и в личный кабинет. В ЖКС № 1 Выборгского района, по словам Мельникова, практикуют информирование при звонке на многоканальный телефон диспетчерской службы компании, робот проговаривает должникам: «Просьба оплатить существующую задолженность. В противном случае могут быть частично ограничены ресурсы».

Потом все переходит в судебную стадию и получается приказ на взыскание этих средств. Но низкая эффективность работы приставов, по словам Пургина, заставляет искать более радикальные возможности решения проблемы.

Проще всего в этой плоскости действовать ресурсоснабжающим организациям — у них есть мощные рычаги давления в виде этих самых ресурсов. По словам Локтионова, всего два из них совсем отключать нельзя — холодное водоснабжение и отопление в отопительный период. Остальные подлежат ограничению. На канализацию ставится заглушка, снижается мощность (можно зажечь лампочки, но не включить утюг или пылесос) или полностью прекращается подача электричества, газа.

Но, по словам Акимовой, этого делать нельзя, когда в квартире проживают дети. Плюс существуют технические ограничения и отключение может задеть добропорядочных соседей.

По словам Пургина - самое страшное, что могут делать УК, кроме отказа в сантехнике, это пробовать отключать домофонные ключи там, где стоят современные домофоны, которые определяют хозяина. Но люди тогда просто ломают сами устройства. Отсутствие механизмов давления приводит к появлению долговых «пирамид позора» из бетона, как в Самаре, но даже их, как выяснилось, можно уничтожить, а это потом признают абсолютно законным.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предлагает должникам рассрочку.

– Для этого неплательщику необходимо обратиться в абонентский пункт и написать заявление, в котором указать график погашения задолженности. Если должник сделает это своевременно, он избежит дополнительных трат, так как работы по отключению и подключению к системе газоснабжения, согласно законодательству, оплачивает абонент, – отметили в компании.

А в «Петроэлектросбыте» пытаются мотивировать жильцов не копить долги подарками:

– Потребитель, имеющий аккаунт в Личном кабинете, вовремя оплативший выставленный счет и не имеющий долгов за предыдущие периоды, получает подарки от наших партнеров: сертификаты, скидки на товары и услуги, украшения и многое другое. В июле текущего года участниками акции стали более 300 тысяч абонентов.

Долю с продажи квартиры отдай УК

«Фонтанка» писала, что управляющие компании ратуют за прямые договоры собственников с ресурсоснабжающими организациями. Но раньше в распоряжении УК был и более действенный способ влияния.

- УК просто не давали справку «форма 9» («О регистрации»), которая нужна при продаже квартиры, пока не погашены долги по коммунальным услугам, и должники были вынуждены платить, – вспоминает Локтионов. – Прокуратура это запретила, и стали продаваться квартиры с долгами. Почему нет механизма, что если он не платит, то часть его имущества при продаже должна переходить УК, чтобы возместить убытки?

Сработало бы и общественное порицание, ведь жильцы должны понимать, что их сосед-должник, по сути, живет за их счет.

– Управляющую компанию нанимают сами жители, чтобы она управляла их домом, чтобы им в этом доме жилось комфортно. Она должна организовать сбор платы за услуги и расплатиться с монополистами-ресурсниками, – констатирует Локтионов. – Если кто-то из жильцов не платит, он загоняет УК в долги. Кредиторы подают в суд и забирают со счета УК деньги, которые оплатили добропорядочные соседи и на которые компания и должна качественно обслуживать дом. То есть человек вредит своему дому и не дает этим домом качественно управлять.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»