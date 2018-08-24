«Россия применила химоружие против своих граждан». Госдеп США опубликовал проект антироссийских санкций

Госдепартамент США опубликовал 24 августа уведомление о намерении ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей». Ограничения вступят в силу 27 августа.

Санкции вводятся сроком на год с возможностью продления. В сообщении Госдепа подчеркивается, что американские власти уверены — «правительство России использовало химическое оружие в нарушение международных законов против своих граждан». Речь идет об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Санкции предусматривают запрет на предоставление России внешней помощи, за исключением экстренной гуманитарной помощи и поставок продовольствия.

Кроме того, будет запрещена продажа любых вооружений России и финансирование подобных сделок. Также вводится запрет на экспорт товаров, услуг и технологий, связанных с производством и использованием химического и биологического оружия.