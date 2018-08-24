9 участников банды, действовавшей под видом спецназа ФСБ в Петербурге, признаны виновными. Вердикт вынес суд присяжных

В Петербурге присяжные признали виновными налетчиков на предпринимателей, действовавших под видом спецназа ФСБ. В их криминальной биографии — громкие нападения в Пулково и на Шафировском.

Как сообщает 24 августа ГСУ СК РФ по городу, Игорь Хлудков и Виталий Самсонов, а также их подчиненные Александр Глотов, Павел Григорьев, Дмитрий Горшков, Константин Зубов, Георгий Зухин, Андрей Карпов и Антон Куликов признаны виновными в бандитизме, разбое, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве, незаконном обороте оружия.

«В ближайшее время в отношении подсудимых будет вынесен приговор», – добавляет ведомство.

Как было доказано в суде, банда действовала с 2012 года. Вооружившись автоматами, пистолетами, пистолетами-пулеметами и другими видами оружия, а также взрывчаткой, злоумышленники начали охоту на инкассаторов и других перевозчиков денег, а также на предпринимателей. «Фонтанка» рассказывала об этих преступлениях: о налете на Шафировском проспекте в ноябре 2012 года, когда их добычей стали почти 10 млн рублей; о нападении на гражданина Азербайджана в Пулково-2 в сентябре 2013-го, принесшее банде 2,5 млн долларов США; о похищении коммерсанта в Новосаратовке в мае 2014 года с последующим хищением его денег и многих других эпизодах. Гангстеры выдавали себя за спецназ ФСБ. Иногда ездили на микроавтобусе с раскраской Следственного комитета. Как потом выяснилось, ряд участников банды — родом из силовых структур и охранных предприятий.

Первым по делу был осужден Александр Громов. Он заключил соглашение со следствием, дал признательные показания и получил 6 лет в колонии строгого режима.