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Власть
28.08.2018 14:02
Печать

Петербургский Союз журналистов просят присоединиться к вертикали

Кремль занялся объединением союзов журналистов. На желающих остаться самостоятельными давят чиновничьим авторитетом.

Петербургский Союз журналистов просят присоединиться к вертикали

ruj.ru

Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области рискует потерять независимость. Построением единой сети союзов деятелей СМИ занялись в администрации президента. Чем грозит единая организация сотрудникам медиа, выясняла «Фонтанка».

В июле 2018 года петербургский комитет по печати отправил в Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области письмо, в котором сообщил о проведении аппаратного совещания у вице-губернатора Александра Говорунова. Что именно обсуждали и в каком составе, в письме не указано. Зато по итогам главе петербургского союза Людмиле Фомичевой предложено «рассмотреть вопросы организации взаимодействия с Союзом журналистов России, а также целесообразности вхождения … в указанную организацию».

В ответ глава регионального «Интерфакса» и председатель петербургского Союза журналистов Людмила Фомичева написала: «Наша общественная организация готова участвовать во всех мероприятиях Союза журналистов России… и готова войти в Союз журналистов России на правах ассоциированного члена».

По данным «Фонтанки», дипломатичной переписке, которую каждая из сторон интерпретировала по-своему, предшествовало очное общение региональных чиновников и сотрудника администрации президента Владислава Бочкова, выходца из департамента коммуникаций «Росатома», перешедшего в АП вслед за Сергеем Кириенко. Якобы Бочковым было озвучено поручение: объединить местный союз журналистов и аналогичную федеральную структуру.

Исторически Российский союз журналистов и несколько региональных аналогичных структур существуют обособленно уже больше 25 лет. Как вспоминают журналисты, после развала СССР власти предложили уже российскому объединению руководителя, который к профессии имел небольшое отношение. Время располагало, и те, кому была не по нраву складывающаяся вертикаль, образовали независимые союзы журналистов Петербурга и Ленинградской области, Татарстана и Москвы, в которых состоят многие работники СМИ.

Попытки объединить отделившихся от общероссийской структуры предпринимались на протяжении последнего десятилетия. Первым шагом стало исключение из устава СЖР в 2008 году пункта об ассоциированном членстве. Именно в этом статусе состояли региональные независимые союзы в составе общероссийского. Спустя 5 лет петербургскому и московскому союзу российский отказал в выдаче международных пресс-карт, открывающих двери журналистам в международные организации и дающих льготы при посещении мировых культурных учреждений. 

«Бывший председатель СЖР Всеволод Богданов не стал продлевать международную пресс-карту тем, кто не вступит в их союз. В отместку нам, непокорным, он создал московское отделение СЖР из тех, у кого закончились эти пресс-карты. Так он некрасиво и нелегитимно переманивал людей», – вспоминает первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.

Летом в московский союз журналистов также в очередной раз обратились с предложением объединиться. Столичное сообщество озвучило компромисс: союз войдёт в общероссийское объединение в качестве отдельного юридического лица. Правда, для этого СЖР необходимо изменить устав. 

Ответ пока не получен, но предчувствия у столичных журналистов не самые радужные. «Статус отделения Российского союза грозит различными изменениями: придётся заново проводить выборы председателя, возможно, есть замах на недвижимость… Могут быть ещё казусы, которые ухудшат наше положение», – рассуждает Щербина.

В петербургском союзе соглашаться на предложения чиновников также не намерены.

«История нашей автономности – это история нашего союза. У нас живой союз журналистов, который реагирует на какие-то события. Мы проводим депутатские слушания по поправкам к закону о СМИ, выступаем с заявлениями в защиту журналистов. Если нас хотят объединить, значит, их что-то не устраивает? У нас реально действующий союз, в отличие от большинства других регионов. Нас хотят построить в вертикаль, но мы не «Газпром», не государственная структура, мы общественная организация», – говорит секретарь правления Союза журналистов СПб и ЛО Марина Шишкина.

Вступление в общероссийскую структуру союза урежет права петербургского объединения, добавляет главный редактор «Коммерсант-СПБ», заместитель председателя СЖ Андрей Ершов. «Сейчас у нас достойная и независимая организация, защищающая права журналистов. В случае, если СЖ СПб и ЛО не будет ассоциированным членом РСЖ, то мы потеряем автономность и будем вынуждены согласовывать свою позицию с Москвой. На мой взгляд, мы достойны того, чтобы иметь свой голос».

Некоторые члены петербургского союза не исключают и другого подтекста. Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области почти безвозмездно пользуется зданием на Невском, 70. Дом журналиста арендован у города через посредника (АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки»). Коммунальные платежи ежемесячно составляют 600-700 тысяч рублей. Средства на их оплату берутся от дохода со сдачи в аренду площадей греческому ресторану «Акрополи». Как считают собеседники «Фонтанки» в петербургских СМИ, именно актив в виде здания может интересовать желающих поменять власть и изменить подчинение в петербургском объединении журналистов.

Помимо разговоров и писем, от властей для переформатирования петербургского объединения уже предприняты конкретные действия. В частности, в июле было зарегистрировано ленинградское областное отделение СЖР (до сих пор журналисты Ленинградской области состояли в петербургском союзе). Руководителем его стала глава сосновоборской газеты «Маяк» Елена Кострова. Среди учредителей «Маяка» – администрация муниципалитета Сосновоборского округа. По мнению собеседников «Фонтанки», регистрация областного СЖР напрямую связана с зависимостью его руководителей от властей. В ближайшее время аналогичное отделение намерены зарегистрировать и в Петербурге. Поиском лояльных представителей городских медиа, готовых выступить учредителями, на данный момент заняты чиновники. Если петербургский союз не откликнется на призывы властей, в Северной столице в ближайшем будущем возникнет два журналистских объединения.

Вопрос независимости городского союза возможно решится в мае 2019 года, когда у действующего главы Людмилы Фомичевой закончится срок полномочий. Как рассказали «Фонтанке» участники медиарынка, на ее место уже есть ряд претендентов, в том числе согласных на присоединение к СЖР.

Считается, что новые попытки соединить разрозненные региональные союзы в один инициировал избравшийся в конце 2017 года на пост председателя СЖР Владимир Соловьев (советник гендиректора телеканала «Россия 1»). Сразу после обретения новой должности он отметился предложением приравнять журналистов, работающих в горячих точках, к участникам боевых действий. Кроме того, Соловьев инициировал введение государственного звания «Заслуженный журналист России». Вместе c Общероссийским народным фронтом под руководством Соловьева СЖР провел конкурс среди журналистов «Почему я иду на выборы». Также глава объединения занят организацией скидок для членов СЖР на отдых и мобильную связь. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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