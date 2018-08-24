Mail.Ru договаривается с китайской Alibaba о создании совместного предприятия

Mail.Ru Group, китайская Alibaba Group и Российский фонд прямых инвестиций ведут переговоры о создании совместного предприятия в области интернет-торговли. Об этом 24 августа сообщило издание The Bell со ссылкой на свои источники.

По словам одного из них, инициаторами сделки выступают РФПИ и Alibaba, которые «давно прорабатывали вопрос привлечения дополнительных инвестиций китайского онлайн-ретейлера в Россию». Mail.Ru Group, Alibaba и РФПИ от комментариев отказались.

Ранее консорциум в составе Газпромбанка, госкорпорации «Ростех», «Мегафона» и Mail.ru сообщил, что работает над созданием российского аналога Alibaba. Стоимость совместного предприятия оценивалась в 450 млн долларов.

В 2017 году Alibaba предварительно договорилась о создании совместного предприятия со Сбербанком, но в итоге российский финансовый гигант решил развивать онлайн-ретейл совместно с «Яндексом».