МИД РФ предупредил туристов, которые собираются в Стоунхендж, что их могут задержать по делу Скрипалей
«Вниманию российских туристов: посещая Стоунхендж и Солсбери, вы рискуете привлечь внимание британских спецслужб. Им очень нужны «доказательства» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей» – такое сообщение 24 августа появилось в официальном твиттер-аккаунте российского посольства в Великобритании.
Вниманию российских туристов: посещая Стоунхендж и Солсбери, вы рискуете привлечь внимание британских спецслужб. Им очень нужны "доказательства" причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Если что – звоните в Посольство. https://t.co/BvWQn6UmXs pic.twitter.com/jb98LFhln2— Посольство России (@RussianEmbassyR) 24 августа 2018 г.
Дипломаты в случае проблем с британскими спецслужбами рекомендуют обращаться в российскую дипломатическую миссию.
Является ли написанное шуткой, не сообщается. Ранее российский МИД предупреждал путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.