МИД РФ предупредил туристов, которые собираются в Стоунхендж, что их могут задержать по делу Скрипалей

«Вниманию российских туристов: посещая Стоунхендж и Солсбери, вы рискуете привлечь внимание британских спецслужб. Им очень нужны «доказательства» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей» – такое сообщение 24 августа появилось в официальном твиттер-аккаунте российского посольства в Великобритании.

Вниманию российских туристов: посещая Стоунхендж и Солсбери, вы рискуете привлечь внимание британских спецслужб. Им очень нужны "доказательства" причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Если что – звоните в Посольство. https://t.co/BvWQn6UmXs pic.twitter.com/jb98LFhln2 — Посольство России (@RussianEmbassyR) 24 августа 2018 г.

Дипломаты в случае проблем с британскими спецслужбами рекомендуют обращаться в российскую дипломатическую миссию.

Является ли написанное шуткой, не сообщается. Ранее российский МИД предупреждал путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США.