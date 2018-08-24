Time включил сауну Löyly в Хельсинки в сотню лучших мест мира

Antti Pulkkinen, Visit Helsinki

Сауна Löyly на берегу Финского залива в Хельсинки вошла в 100 самых замечательных мест мира по версии журнала Time (World's Greatest Places 2018), о чём говорится на страницах издания.

По мнению Times, Löyly – главная парная в городе, который избалован широким выбором таковых. Стильный деревянный банный комплекс в 2016 году открыл известный в Финляндии актёр Яспер Пяяккёнен совместно с депутатом «Зелёных» Антеро Вартиа.

Внутри расположены две парные: классическая и «по-чёрному», которая отличается характерным запахом смолы и более высокой температурой. В перерыве между заходами отдыхающие проводят время в лаундж-зоне с камином, лежат в шезлонгах на террасе или охлаждаются в Финском заливе. Там же есть кафе.

За два года место стало настолько популярным у туристов, что город разрешил расширить площадь сауны на 360 кв. м.

В сотню лучших вошли музеи, парки, бары, рестораны, тематические парки, круизы и отели 48 стран. Список составлялся на основе мнений редакторов и корреспондентов по всему миру, а также десятков экспертов отрасли. Основными критериями отбора были качество, оригинальность, инновации, экологичность и влиятельность.

Журнал отметил и новый московский парк «Зарядье». Он описан следующим образом: «Огромные общественные парки были главной особенностью советских городов, центральные, но величественные и официальные — ничего подобного нет в «Зарядье», первом в Москве новом крупном общественном парке за 50 лет».