Петербургу обещают мокрые выходные

Дожди придут в Северную столицу в конце недели. Прогноз синоптиков обещает в выходные мокрую, но тёплую погоду.

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу, 25 августа, небо затянет облаками. Утром и днём ожидаются осадки. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, ночью похолодает до +15

В воскресенье, 26 августа, сохранится облачная погода, возможны кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до + 19 градусов днём, ночью опустится до +15.

Новая рабочая неделя также начнётся с осадков.