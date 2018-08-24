Граффитчики отправили водителя трамвая в больницу. Его коллеге распылили баллончик в лицо

В Петербурге граффитчики пошли войной против водителей трамваев. И преимущество пока не на стороне последних.

Как сообщают 24 августа в «Горэлектротрансе», четверо вандалов напали на молодого водителя со стажем всего в три месяца на конечной станции «Проспект Культуры». Нападение, после которого сотрудник ГЭТ попал в больницу, произошло около восьми вечера 20 августа. Уличные художники раскрасили борт трамвая №20.

За неделю до этого на том же месте и в тот же час пострадал уже опытный водитель трамвая. Авторы граффити распылили ему в лицо перцовый газ, в результате чего работнику «Горэлектротранса» потребовалась помощь медиков.

Поздним вечером 13 августа пара подростков на станции «Удельный парк» испортила борта трамвая №47. Когда их окликнули сотрудники третьего трамвайного парка, школьники скрылись с места. На этот раз водителю повезло, но предприятие понесет лишние затраты, чтобы отмыть состав.