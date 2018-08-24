Жители Самары нашли памятник криминальному авторитету в детской песочнице. Его обещают демонтировать

Жители Самары обнаружили на детской площадке в центре города памятник криминальному авторитету Константину Беркуту.

Памятник представляет собой гранитную черную глыбу с изображением березок. Фото в своем твиттере опубликовала Татьяна Пятнашка. Также в своем сообщении женщина обратилась к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову, бывшему депутату Госдумы Александру Хинштейну и мэру города Елене Лапушкиной. Как выяснилось, никто из отмеченных в посте о памятнике не знал. Или сделал вид, что не знал.

@D_Azaroff @Khinshtein @E_Lapushkina Добрый день очень интересный объект стоит на детской площадке на Ново-Садовой 21.Это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту. Убит в 1994г.Центр города, памятник, детская площадка. И,видимо, это нормально. Никого из Вас не удивляет это? pic.twitter.com/VNrhutznGF — Татьяна Пятнашка (@etg_63) 24 августа 2018 г.

Хинштейн отреагировал обещанием конкретных действий. Советник директора Росгвардии написал, что в понедельник свидетельство темных событий конца 90-х демонтируют.

– Вопрос не только в том, что обелиски криминальным авторитетам ставить в центре города недопустимо. Само по себе это сооружение незаконно. Минимущество Самарской области уже подтвердило мне, что земля во дворе — областная. Никаких разрешений на установку памятника, разумеется, нет, – пишет Хинштейн.

Куда власти спрячут черный гранит, пока не сообщается. Но он бы очень подошел «площадке строгого режима» в Омске.