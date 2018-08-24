Аэрофлот отмечает 20-летний юбилей полетов в Волгоград

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот отмечает двадцатилетие со дня возобновления регулярных полетов по маршруту Москва — Волгоград — Москва. Первый рейс был выполнен 24 августа 1998 года на отечественном авиалайнере ТУ-134.

В настоящее время с учетом растущего спроса Аэрофлот выполняет пять регулярных рейсов в день на современных отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100, авиалайнерах Boeing 737 и Airbus A320. В мае 2018 года в международном аэропорту Волгограда был введен в эксплуатацию новый терминал для внутренних перелетов, откуда теперь авиакомпания выполняет рейсы.

Волгоград носит почетное звание города-героя. Его история неразрывно связана Великой Отечественной войной и Сталинградской битвой. Сегодня Волгоград — это современный город, расположенный на западном берегу реки Волги, украшенный парковыми ансамблями, набережными, музеями и памятниками. В центре города располагается офис и касса Аэрофлота, которая работает в круглосуточном режиме. Главной достопримечательностью Волгограда является Мамаев курган, где в честь трагических событий, происходивших на этом месте во время Сталинградской битвы, установлен памятник-ансамбль с главным монументом «Родина-мать зовет!».

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот – самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.