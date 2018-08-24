Россия может остаться без конфет, детского питания и мороженого из-за запрета на ввоз белорусского молока

Запрет на импорт белорусского молочного сырья может сказаться на пищевой промышленности РФ. Об этом правительство России предупредила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Представители ассоциации полагают, что ограничения Россельхознадзора лишат российские компании ключевых ингредиентов для выпуска кондитерских изделий, мороженого, а также детского питания. Производители сырья из России не способны удовлетворить спрос пищевой промышленности, пишет 24 августа «Коммерсант».

АЕБ просит правительство возобновить поставку в Россию молочного сырья из Белоруссии при положительной аккредитации поставщиков российским надзорным органом.

Напомним, что Россельхознадзор принял решение запретить с 6 июня импорт белорусского молочного сырья в таре более 2,5 литра. Чуть позже Россия и Белоруссия разработали «дорожную карту» по процедуре отмены ограничений на поставку белорусских молочных продуктов в РФ.