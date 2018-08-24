Продавец авиабилетов «Билетбери» отменил чартеры в Болгарию

Продавец чартерных рейсов «Билетбери» прекратил продажу чартеров в Болгарию. ООО «Турово», управляющее сервисом, проинформировало своих клиентов, что оказалось не способным выполнить свои обязательства, и аннулирует все заказы с вылетом и возвратом начиная с 24 августа.

Как следует из сообщения агентства clickavia, продававшего билеты ООО «Турово», отмена броней оказалась сюрпризом для его партнеров. Сейчас с компанией согласовывается возврат денежных средств клиентам, оплатившим билеты. Количество пострадавших не уточняется.

По данным сайта «Билетбери», компания продавала чартеры из Москвы и Петербурга в болгарские Варну и Софию, итальянские Римини и Тревизо. Телефоны, указанные на странице, не отвечают.

По данным СПАРК, ООО «Турово» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Компания на 100% принадлежит Оксане Кирьяковой. Данных о финансовых показателях нет, но, по словам участников рынка, в число крупных игроков предприятие не входило.