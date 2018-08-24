ВБРР поздравляет партнеров и клиентов с Днем Нефтяника

Банк «ВБРР»

Всероссийский банк развития регионов поздравляет партнеров и клиентов с замечательным, особенным для России праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Благодаря вашему упорному и мужественному труду обеспечиваются энергетическая безопасность и независимость нашей Родины, обретают реальность самые масштабные и значимые проекты. Вы несете тепло и комфорт в наши дома, снабжаете энергией все отрасли производства.

Праздник профессионалов, праздник всей страны, наш общий праздник.

Гордимся вашими достижениями и желаем вам новых успехов, эффективной работы, интересных проектов!

Благополучия, добра, здоровья и счастья вам и вашим близким!

Справка:

Всероссийский банк развития регионов – универсальное кредитное учреждение с широкой филиальной сетью в европейской части России и Западной Сибири.

ВБРР является принципиальным членом международных платежных систем VISA и MasterCard International, участником «Национальной Платежной системы «Мир». Эмиссия и обслуживание банковских карт осуществляются собственным процессинговым центром. Банк входит в число банков, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России, является участником системы страхования вкладов.

Рейтинг Moody’s – Ba2, стабильный; рейтинг АКРА – АА-(RU), позитивный; рейтинг Эксперт РА – ruAA, стабильный.