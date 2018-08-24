Песков: Путин находится в постоянном контакте с травмированным Медведевым

Травма Дмитрия Медведева не мешает ему исполнять свои обязанности премьер-министра России. Как пишет РБК, об этом 24 августа рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства», — подчеркнул Песков. И уточнил, что работа главы государства и премьера предполагает «постоянный рабочий контакт», вне зависимости от того, где находятся Путин и Медведев.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Медведев «пропал» и не появлялся на публике 9 дней. В пресс-службе правительства утверждают, что премьер получил спортивную травму. Журналисты сегодня хотели уточнить информацию о травме у Пескова, однако тот заявил, что не в курсе ситуации и порекомендовал обратиться в кабинет министров.