Доверчивые жители Хельсинки давали в долг десятки евро на проезд незнакомцу

Около десятка заявлений поступили в полицию Хельсинки в течение первого полугодия 2018-го от обманутых граждан, которые одалживали деньги незнакомцу.

Как сообщили местные правоохранительные органы 24 августа, молодой мужчина втирался в доверие к прохожим, рассказывал историю, как потерял кошелёк, и просил их помочь деньгами на билет до Оулу. Жертв он искал у железнодорожного вокзала, а также около ТЦ «Камппи», где находится автовокзал, и в Кайсаниеми. Выглядел убедительно, одет был прилично.

Мошенник давал свой номер телефона, просил отправить в WhatsApp данные карты и обещал вернуть всю сумму. За раз он мог получить несколько десятков евро. Все попытки вернуть деньги и связаться с мошенником были тщетны.

Полиция подозревает мужчину, который совершал аналогичные преступления в последние годы.