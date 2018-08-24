Путин тепло поздравил президента Финляндии с юбилеем. Дважды

Президент Финляндии Владимир Путин позвонил 24 августа своему финскому коллеге Саули Ниинистё, которому сегодня исполнилось 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин тепло поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинистё с 70-летием", – говорится в сообщении. Главы государств договорились продолжать сотрудничество.

Ранее этим утром Путин отправил Ниинистё поздравительную телеграмму.

Президент Финляндии в день своего рождения впервые опубликовал в соцсетях фото своего маленького сына Ааро. Подарки он просил не дарить, указав вместо этого две благотворительные организации, куда можно перевести деньги.

Напомним, 22 августа глава Суоми посетил с визитом Сочи. Он по-русски похвалил город и назвал переговоры "солнечными". Путин, в свою очередь, пообещал, что Россия примет участие в Арктическом саммите, который готовит Финляндия.