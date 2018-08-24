Белоусов рассказал, что бизнес сам готов поделиться своими сверхдоходами
Власти не намерены отбирать у предпринимателей доходы, заверил автор идеи изъятия у российского бизнеса 500 млрд рублей – помощник президента Андрей Белоусов. Такое заявление он сделал по итогам встречи с представителями бизнеса 24 августа.
Слова чиновника приводят «Ведомости». По мнению Белоусова, компании понимают важность своей социальной ответственности и готовы принять общественную нагрузку. Речь идёт об инвестициях в инфраструктуру, экологию, цифровизацию.
«500 млрд рублей — это верхняя граница, если на 200-300 млрд рублей найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо, – сказал Белоусов. — Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет».
Как отметил помощник президента, скорее всего, появятся и «уклонисты», ими будет заниматься Российский союз промышленников и предпринимателей. Главное, чтобы не Следственный комитет, пошутил руководитель союза Александр Шохин.
«Мы обсуждали план действий совместных властей и бизнеса по активизации инвестиционной деятельности компаний, и, прежде всего, речь идет о том, как компании в своих инвестиционных планах, намерениях реализуют приоритеты, прописанные в майском указе президента»,— сказал Шохин.
По данным «Коммерсанта», в переговорах приняли участие председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, гендиректор ММК Павел Шиляев, глава «Полюса» Павел Грачев, гендиректор «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев, президент НЛМК Григорий Федоришин, президент «Евраза» Александр Фролов, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, глава АЛРОСА Сергей Иванов, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин и представитель «Акрона».
Справка:
9 августа стало известно о предложении Андрея Белоусова изъять у металлургов и производителей удобрений сверхдоходы за 2017 год. СМИ сообщали о положительной резолюции президента РФ на документе, но позже глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет лишь о согласии проработать вопрос.
В списке оказались 14 металлургических, химических и горнодобывающих компаний: Evraz, «Норникель», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Утром 10 августа рынок уже отреагировал на эту инициативу — акции упомянутых в письме Белоусова компаний пошли вниз. Всего, по подсчетам помощника Владимира Путина, отчуждение сверхдоходов этих компаний должно пополнить госбюджет на 513,7 млрд рублей. Деньги было предложено потратить на исполнение «майских указов» президента России.
Минпромторг счел «план Белоусова» нецелесообразным. Еще более решительно инициативе Белоусова воспротивился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).