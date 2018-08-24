Белоусов рассказал, что бизнес сам готов поделиться своими сверхдоходами

Власти не намерены отбирать у предпринимателей доходы, заверил автор идеи изъятия у российского бизнеса 500 млрд рублей – помощник президента Андрей Белоусов. Такое заявление он сделал по итогам встречи с представителями бизнеса 24 августа.

Слова чиновника приводят «Ведомости». По мнению Белоусова, компании понимают важность своей социальной ответственности и готовы принять общественную нагрузку. Речь идёт об инвестициях в инфраструктуру, экологию, цифровизацию.

«500 млрд рублей — это верхняя граница, если на 200-300 млрд рублей найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо, – сказал Белоусов. — Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет».

Как отметил помощник президента, скорее всего, появятся и «уклонисты», ими будет заниматься Российский союз промышленников и предпринимателей. Главное, чтобы не Следственный комитет, пошутил руководитель союза Александр Шохин.

«Мы обсуждали план действий совместных властей и бизнеса по активизации инвестиционной деятельности компаний, и, прежде всего, речь идет о том, как компании в своих инвестиционных планах, намерениях реализуют приоритеты, прописанные в майском указе президента»,— сказал Шохин.

По данным «Коммерсанта», в переговорах приняли участие председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, гендиректор ММК Павел Шиляев, глава «Полюса» Павел Грачев, гендиректор «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев, президент НЛМК Григорий Федоришин, президент «Евраза» Александр Фролов, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, глава АЛРОСА Сергей Иванов, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин и представитель «Акрона».