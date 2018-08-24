В Башкирии динозавр сгорел на работе. От тиранозавра остался только каркас

В детском динопарке в городе Сибай в Башкирии полностью сгорела фигура тиранозавра. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, динозавр загорелся «ни с того, ни с сего» в середине дня 23 августа. Сотрудники парка пытались потушить его своими силами, однако с задачей не справились. Спасатели прибыли к тому моменту, когда от фигуры остался только каркас.

Очевидцы предположили, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания внутри динозавра.

В региональном МЧС уточнили, что спасателям все же пришлось принять участие в тушении пожара — были задействованы две единицы техники и пятеро пожарных. «Предварительная версия возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ», — заявили в МЧС.