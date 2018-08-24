«Какой отстой жить в России!» Американцы пришли в ужас от уголовных дел за мемы

Американский имиджборд Reddit второй день обсуждает уголовное наказание за мемы в России. Под постом о 19-летнем Данииле Маркине из Барнаула набралось уже больше четырех тысяч комментариев. Американцы шокированы уголовной системой России.

«Это безумие!» «Какой отстой жить в России!» «Он даже не делал мемы, он просто перепостил их», – пишут пользователи имиджборда.

Находятся и те, кто солидарен с наказанием за смешные картинки.

«Мемы намного мощнее оружия. Мы не допустили бы, чтобы у наших врагов были пушки, почему мы должны позволить им мемы?» – отмечают они.

Даниил Маркин – 19-летний житель Барнаула, против которого еще в июле 2017 было возбуждено уголовное дело. На молодого человека пожаловались студентки Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Они также написали заявления на Марию Мотузную, которую судят за мемы 2015 года.

Несмотря на грозящее им наказание, Маркин и Мотузная пожинают плоды славы. За Марию вступился один из самых популярных российских рэперов, а Даниила Маркина в своих обзорах упоминают известные блогеры.