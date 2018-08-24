Экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора Слабиков пошел на третий миллиард. Он добровольно выдал припрятанные 500 млн рублей

Из бывшего руководителя Ростехнадзора по Северо-Западу продолжают сыпаться наличные. Григорий Слабиков и его дочь Елена рассказали о тайнике с 500 млн рублей. Общая сумма изъятой у них наличности превысила 2 млрд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 августа, обвиненным в особо крупном мошенничестве Слабиковым продлены меры пресечения до 11 декабря 2018 года. Бывший чиновник остался под стражей, его дочь отпустили под домашний арест. Оба признали вину в полном объеме и дали показания.

«Кроме того, Слабиковы рассказали следствию, где находятся еще 500 млн рублей, которые имеют отношение к данному уголовному делу», – уточнили в пресс-службе судов Петербурга.

Ранее у обвиняемых нашли 1,7 млрд рублей, и ожидалось, что деньги кончились. Но следствие плохо знало Слабиковых.

Бывший руководитель Северо-Западного Ростехнадзора обвинен в хищении 4,7 млрд рублей, собранных саморегулируемыми организациями (СРО) со своих членов и через цепочку фирм выведенных на сторонние счета. Ростехнадзор ведет госреестр СРО, контролирует их и издает приказы о включении и исключении. По версии следствия, Слабикову перечислялись 20-25% преступного дохода.