В Южной Америке дрон заснял никогда не контактировавшее с миром племя индейцев

Уникальное открытие сделал Национальный фонд индейцев (FUNAI) Бразилии, в ходе экспедиции обнаруживший в лесах Амазонии людей из племени, никогда не контактировавшего с остальным миром. По данным с официального сайта этой организации, это произошло в штате Азамонас на северо-западе страны, между реками Jutai и Jurua, примерно в трехстах километрах от границы с Перу.

На кадрах, снятых с запущенного участниками экспедиции дрона, видно человека, пересекающего участок с поваленными деревьями посреди густого леса. В СМИ уже были высказаны предположения, что в руках он нес кол или копье.

Прежде чем увидеть живущих изолированно индейцев, исследователям пришлось проехать более 180 километров на речных судах, грузовиках и мотоциклах по закрытым для движения тропам и потом еще пройти 120 километров по густому лесу. Выявление и пересчет подобных племен ведется государственным ведомством для защиты их территорий. В выявлении незаконной охоты в этих местах принимала участие военная полиция, а в наблюдениях за индейцами участвовали местные жители, разбирающиеся в культуре региона. Это была уже третья мониторинговая экспедиция в этом регионе менее чем за год.

Людей, живущих в этом регионе Бразилии без контакта с остальным миром (и обнаруженных властями страны), – пара десятков: от 11 до 16 из них никогда не встречали цивилизованного человека, у других когда-либо был контакт (в том числе у двоих — недавний).