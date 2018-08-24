В Петербурге ограничат движение по двум мостам из-за ремонта. На него потратят 55 млн рублей

В ближайшие выходные мост Белинского частично закроется на ремонт. На переправе, названной в честь критика, поменяют асфальт. Ограничения будут введены на период с 25 августа по 2 сентября. Об этом сообщает СПб ГКУ «Мостотрест».

Вводятся следующие ограничения движения транспорта:

– с 00:00 25 августа до 24:00 27 августа – ограничение движения по крайней правой полосе движения от улицы Белинского к площади Белинского;

– с 00:00 28 августа до 24:00 30 августа – ограничение движения по крайней правой полосе движения от площади Белинского к улице Белинского;

– с 00:00 31 августа до 24:00 02 сентября – ограничение движения в зоне трамвайных путей в каждом направлении.

Ремонтировать покрытие на мосту будет компания «РСУ-16» в рамках контракта стоимостью 39 млн рублей. Это же соглашение предусматривает починку покрытия на набережных Обводного канала, Фонтанки и Мойки, а также на 2-ом Инженерном мосту.

С понедельника 27 августа по 16 сентября также в связи с заменой асфальта будет ограничено движение на Сампсониевском мосту по следующему расписанию:

– с 00:00 27.08.2018 по 20:00 31.08.2018 – ограничение движения по крайней правой полосе движения от Финляндского проспекта к улице Куйбышева;

– с 20:00 31.08.2018 по 16:00 03.09.2018 – ограничение движения в зоне трамвайных путей и по крайней левой полосе движения от Финляндского проспекта к улице Куйбышева;

– с 16:00 03.09.2018 по 20:00 07.09.2018 – ограничение движения по крайней правой полосе движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту;

– с 20:00 07.09.2018 по 07:00 10.09.2018 – ограничение движения в зоне трамвайных путей и по крайней левой полосе движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту;

– с 07:00 10.09.2018 по 24:00 12.09.2018 – ограничение движения по крайней правой полосе движения от Финляндского проспекта к улице Куйбышева;

– с 00:00 13.09.2018 по 16:00 14.09.2018 – ограничение движения по крайней правой полосе движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту;

– с 16:00 14.09.2018 по 24:00 16.09.2018 – ограничение движения в зоне трамвайных путей и по крайней левой полосе движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту.

Работы будет проводить компания «Комплекс». Контракт на 16 млн рублей также предусматривает ремонт транспортного тоннеля на Пироговской набережной.