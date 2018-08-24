Петербуржцы прыгают в долговую яму: из-за низких ставок ипотеку стали брать на 50% чаще

Количество жилищных кредитов в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 52,4%, а их объем вырос на 64,2%, достигнув 85,7 млрд рублей. Доля жилищных кредитов в структуре всех займов петербуржцев достигла 24,7%.

– Росту кредитования способствовало снижение ключевой ставки Банком России, и, как следствие, уменьшение стоимости заемных средств. Значительный рост ипотечного кредитования обусловлен также повышением потребительских ожиданий на рынке жилья, вызванным вступлением в силу новых поправок к 214-ФЗ «О долевом строительстве», а также курсовой динамикой. Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным в рублях, в Санкт-Петербурге за год снизилась с 11,4% до 9,6%, что соответствует общероссийскому уровню, – сообщили 24 августа в Северо-Западном ГУ Банка России.

Там отметили: несмотря на рост числа кредитов, улучшается платежная дисциплина заемщиков – доля просроченной задолженности за первое полугодие снизилась с 6,1% до 4,5%. А доля просроченной задолженности по жилищным кредитам и вовсе составляет 1,1%.

Накануне Росреестр сообщил, что продажи на первичном рынке жилья в Петербурге выросли в полтора раза.