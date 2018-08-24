«Зенит» сыграет с «Волгарем» в 1/16 Кубка России

Стал известен соперник футбольного клуба «Зенит» по 1/16 финала кубка России. Петербургскую команду 26 или 27 сентября примет у себя астраханский клуб «Волгарь», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

В прошлом сезоне «Зенит» не смог преодолеть стадию 1/16 финала Кубка России, проиграв петербургскому «Динамо» со счетом 2:3. Действующим обладателем кубка является «Тосно», ныне уже не существующий.

Национальный кубок «Зенит» выигрывал в 1944, 1999, 2010 и 2016 годах.