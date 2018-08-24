В Петербурге монтажник получил штраф 100 тысяч рублей за испорченный фасад исторического здания

Петроградский районный суд признал работника ООО «Стройремсервис-СПб» виновным в умышленном повреждении объекта культурного наследия после ремонта здания на улице Профессора Попова, дом 2, возле Ботанического сада.

«[Ремонтник] самовольно, умышленно, осознавая преступный характер своих действий и вопреки указаниям генерального директора <...>, осуществил строительно-ремонтные работы», - 24 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В ходе проведенных работ монтажник установил дверные проемы на базе оконных. Это привело к тому, что объект культурного наследия «Дом жилой штатных сотрудников сада» лишился части окон, а также был поврежден известняковый цоколь и штукатурный руст первого этажа. Кроме того, нарушенной оказалась целостность несущей балки.

Ремонтник признал вину. Ему придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Историческое здание на улице Профессора Попова, дом 2, было построено в 1912-1914 годах архитектором Адамом Дитрихом. Сейчас там располагается управление Ботанического сада.