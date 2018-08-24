Дольщики «Охта Модерн» поселили в недострой картонных себя. Пусть хоть манекены поживут

Домом пустых обещаний назвали недостроенный жилкомплекс «Охта Модерн» петербургские дольщики и с помощью картонных манекенов пофантазировали на тему комфортного проживания.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, в полдень 24 августа огромный баннер «Дом пустых обещаний. 507 обманутых дольщиков» в красно-черных тонах был вывешен на девятиэтажном ЖК на Большеохтинском проспекте, 15. На недоделанных балконах появились картонные манекены в человеческий рост с фотоизображениями дольщиков.

Проникновенный символизм объясним. ЖК строится с 2003 года. За это время он не только утратил современность, но и поглотил дольщицкие миллионы.

«Город обещает достроить дом, но занимается противоположными вещами. Комитет имущественных отношений судится с застройщиком-банкротом, чтобы отнять у нас последнее обеспечение, под которое хоть кто-то возьмется за завершение объекта. Стройнадзор в начале августа не продлил разрешение на строительство объекта», – говорит представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Охта Модерн» Андрей Грабин.

Действия Смольного «недожильцы» оспорят в суде 28 августа. За время ожидания ключей около двадцати человек умерли, многие до сих пор выплачивают взятые под квартиру кредиты и снимают жилье.

ЖК «Охта Модерн» в 2003-м начала возводить компания «ИВИ-93» с обещанием сдать объект через три года. В 2009-м она обанкротилась, за дом поочередно брались «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер Констракшн», связанная с ГК «Модуль».

Весной 2017 года по уголовному делу о мошенничестве через двойные продажи арестовали совладельца «Модуля» Евгения Кривцова, а в июле 2018-го под домашний арест помещен бывший гендиректор «Питер Констракшн» Тимофей Поздняков. Компания признана банкротом в мае этого года.