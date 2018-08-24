Россия, отвечая на санкции США, может запретить въезд в страну американским политикам

Россия может закрыть въезд в страну для большого числа американских политиков, отвечая на новые санкции США против Кремля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 24 августа.

Новые санкции в отношении России Соединенные Штаты введут 27 августа. Они коснутся экспорта продукции, связанной с нацбезопасностью.

«На санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки "подсанкционных" политиков», – заявил Рябков. Он отметил, что Россия не может тягаться с США в экономической сфере, так как страны находятся «в разных весовых категориях».

Интервью с Рябковым вышло день спустя после встречи советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, которая прошла неудачно в четверг в Женеве.

Рябков заявил, что Москва пока не заметила признаков готовности США к нормализации отношений с Россией и наблюдает попытки Вашингтона нарушить потенциальные договоренности, которые были намечены на встрече Путина и Трампа в Хельсинки.