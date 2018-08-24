Фармпроизводитель «Биокад» задерживает сдачу завода в Петербурге. Иностранные партнеры отказались поставлять оборудование

Фармпроизводитель «Биокад» испытывает сложности при строительстве завода в Петербурге из-за отказа иностранных партнеров поставлять оборудование. Об этом сообщил в своем посте в Facebooк 23 августа глава компании Дмитрий Морозов.

Речь идет о предприятии по производству полного цикла 13 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно важных лекарств. Он должен быть построен к 2020 году на площадке «Нойдорф» особой экономической зоны Петербурга. Объем инвестиций составляет 3 млрд рублей.

По словам Дмитрия Морозова, задержка составляет 4 месяца. Названия контрагентов глава «Биокада» не раскрыл, но отметил, что нарушение сроков произошло «несмотря на подписанные контракты», и назвал такое поведение «шантажом». В итоге компании пришлось самой заняться разработкой оборудования и начать его выпуск по контракту в Китае, добавил он.

В пресс-службе фармпроизводителя уточнили, что среди задерживающих поставки партнеров есть американская и итальянская компании. Но, как подчеркнули в компании, на исполнение обязательств по специнвестконтракту проблемы с поставками не повлияют — работы будут завершены до конца 2019 года.