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Бизнес
24.08.2018 13:06
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Коллекторы банкротят руководителя фонда, который собирает деньги для СПбГУ

Московское коллекторское агентство «Регион-Консалт» потребовало признать банкротом исполнительного директора эндаумент-фонда Санкт-Петербургского государственного университета Евгения Пэна.

По данным картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, причиной обращения в суд стала задолженность в 21,6 млн рублей. Аналогичный иск, но на 20 млн рублей подан в отношении Михаила Брика — главы производственного объединения «Бетоника» (крупного игрока бетонного рынка Петербурга), которого 17 февраля 2014 года нашли с огнестрельным ранением из ружья в голову в своем кабинете с предсмертной запиской. Третьими лицами по иску проходят Злата Михайловна Брик и Даниил Михайлович Брик.

24 августа Пэн пояснил «Фонтанке», что заем в «Народном кредите» брался в интересах Михаила Брика. После краха банка его правопреемником стало Агентство по страхованию вкладов, а потом долг оказался у «Регион-Консалта». На что брался кредит, он уточнять не стал, но отметил, что уже есть решение суда, которое позволяет продать имеющийся у правопреемника кредитора залог и закрыть все долги. Поэтому подачу иска он рассматривает как меру психологического воздействия.

Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета» (далее – «Фонд») образован сотрудниками СПбГУ в июне 2008 года. В Фонде образованы различные целевые капиталы, доход от которых направляется на соответствующие программы университета. Любой жертвователь, среди которых есть, например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и компании вроде «Роснефти», ВТБ или «Северстали», может внести средства в существующие капиталы или инициировать создание нового целевого капитала, предложив другие цели или программы для финансирования. В развитии фонда, по данным на его сайте, участвуют 1 458 меценатов, а общий объем его капиталов превышает 1 млрд рублей.

Справка:

Евгений Александрович Пэн родился в 1974 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Международный банковский институт. С 1997 по 2004 год работал в ОАО «Балтийский банк», прошел путь от старшего специалиста до руководителя департамента. В 2004-2005 годах — президент Ротари клуба «Санкт-Петербург». С 2004-го СЕО в ЗАО «Бизнес порт». С января 2014 года исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ», с 2016-го председатель совета директоров Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД).

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