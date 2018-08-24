Смольный обновит документацию для строительства метро «Театральная» за 11 млн рублей из-за новых требований к безопасности

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) ищет подрядчика для корректировки проектной документации оранжевой линии петербургского метро. Внести изменения нужно в проект вестибюля №1 станции метро «Театральная». Эту информацию «Фонтанке» 23 августа подтвердили в пресс-службе КРТИ.

«Причина корректировки проектной документации по этому участку Лахтинско-Правобережной линии – приведение в соответствие существующей документации с требованиями и нормами законодательства, которое поменялось. Например, были внесены изменения в нормативную базу в части применения пассажирских конвейеров (эскалаторов и траволаторов) и в другие нормативные акты. Также, в частности, ужесточились нормы по безопасности объектов транспортной инфраструктуры», – уточнили в пресс-службе ведомства.

У станции метро «Театральная» будут два вестибюля: на пересечении улиц Декабристов и Глинки, а также в бывшем Доме быта на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Если все пойдет по плану городского правительства, то станция метро откроется в 2023 году.