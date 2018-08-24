Строительство
В Шушары привезли мозаичное панно по мотивам «Тайная вечеря»
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
Мозаичное панно по мотивам знаменитой фрески Леонардо да Винчи в Шушары привез депутат Виталий Милонов. Мозаика создана руками сирийских беженцев, вынужденных укрываться от террористов в горном Ливане.
Панно собрано из обработанных вручную камней. Весит около 20 кг. Такие иконы в Сирии и Ливане создают уже два тысячелетия.
В данный момент мозаика находится в церкви рождества святителя Николая в Шушарах. Это первый в России храм в честь рождества этого святого. Построен по инициативе Милонова.
Виталий Милонов, депутат государственной думы РФ: «Сейчас не очень много людей, готовых финансировать строительство церквей. Спасибо, застройщику Шушар – «СК «Дальпитерстрой» – бесплатно выделили землю. Специально выбрали такой участок, где запрещено вести капитальное строительство. Для церкви подходит, ни для чего другого его нельзя использовать».
Скоро при храме откроются пекарня и воскресная школа. На прилегающей территории появятся большие качели и, возможно, деревянная статуя святителя Николая. В планах народного избранника сделать эту небольшую церквушку символом добрососедства и новой достопримечательностью Шушар и Петербурга.
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