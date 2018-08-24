В Шушары привезли мозаичное панно по мотивам «Тайная вечеря»

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Мозаичное панно по мотивам знаменитой фрески Леонардо да Винчи в Шушары привез депутат Виталий Милонов. Мозаика создана руками сирийских беженцев, вынужденных укрываться от террористов в горном Ливане.

Панно собрано из обработанных вручную камней. Весит около 20 кг. Такие иконы в Сирии и Ливане создают уже два тысячелетия.

В данный момент мозаика находится в церкви рождества святителя Николая в Шушарах. Это первый в России храм в честь рождества этого святого. Построен по инициативе Милонова.

Виталий Милонов, депутат государственной думы РФ: «Сейчас не очень много людей, готовых финансировать строительство церквей. Спасибо, застройщику Шушар – «СК «Дальпитерстрой» – бесплатно выделили землю. Специально выбрали такой участок, где запрещено вести капитальное строительство. Для церкви подходит, ни для чего другого его нельзя использовать».

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Скоро при храме откроются пекарня и воскресная школа. На прилегающей территории появятся большие качели и, возможно, деревянная статуя святителя Николая. В планах народного избранника сделать эту небольшую церквушку символом добрососедства и новой достопримечательностью Шушар и Петербурга.

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