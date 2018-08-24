Пушка Петропавловки по поручению Рамзана Кадырова отметила день рождения Ахмата-Хаджи

День рождения Ахмата Кадырова (23 августа) отметили в Петербурге выстрелом из пушек Петропавловской крепости в пятницу, 24 августа. Выстрелы в 12:00 произвели помощник главы Чеченской республики Мухамед Гамзатов и актер Василий Лановой.

После этого в небо были запущены воздушные шары в цветах российского флага. Участники несколько раз проскандировали: «Ахмат – сила, объединяющая братские народы России».

Мероприятие было организовано петербургским филиалом бойцовского клуба «Ахмат» по личному поручению Рамзана Кадырова. В акции приняли также участие депутаты парламента Чеченской Республики и ветераны боевых действий.

Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики. Убит в результате теракта 9 мая 2004 года. В 2016-м в Петербурге появился мост имени Ахмата Кадырова.