«Скучный и предсказуемый ...». Депутат написал заявление в прокуратуру после комментария в Интернете

На Урале народный избранник отметился резкими комментариями в Интернете. Когда ему ответили в той же манере, пошел в прокуратуру.

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, решивший выразить свою позицию по поводу статьи местной журналистки в «Фейсбуке», оказался не готов к общению со своими избирателями в Интернете. В конце июня Боровик написал, что ВИЧ-положительную героиню статьи необходимо отправить «в дурку или под суд». Читателям радикальность взглядов народного избранника не понравилась, и они стали интересоваться его собственными заслугами перед обществом. Депутат в карман за словом не лез и активно отвечал своим обидчикам. Одного из них он описал как человека, который «из какой-то дырки опять вылез, смелости набрался и тявкает». Кроме того, Боровик обещал критикам разобраться по-мужски и предрекал одному из оппонентов, как тот будет «бегать по полициям и прокуратурам и скулить», что его «побили за правду!»

В итоге перепалка привела к тому, что один комментатор в грубой форме ответил депутату: «Ещё час назад вы грозились вступить в битву. А теперь уже "в суд подам за клевету". Какой вы скучный и предсказуемый … (бранный синоним презерватива. — Прим. ред.)». Боровик усмотрел в этом оскорбление и через полтора месяца обратился в прокуратуру.

В отношении интернет-комментатора возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Обидчику депутата Боровика грозит штраф до пяти тысяч рублей. В данный момент лингвистическая экспертиза выясняет, является ли определение, данное народному избраннику, оскорблением.

После объявления о резонансном деле затухшая дискуссия в социальной сети, где местного депутата обозвали «скучным и предсказуемым <презервативом>», разгорелась с новой силой. Комментаторы повторяют обидное определение, ставшее причиной обращения в прокуратуру, а также интересуется тем, придется ли критику Боровика опровергать его скучность и предсказуемость.